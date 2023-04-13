Тухель является большим фанатом Осимхена и хочет пригласить игрока в «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хочет пригласить в свою команду нападающего «Наполи» Виктора Осимхеном. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист является большим фанатом нигерийца.

Если верить источнику, Тухель достаточно давно наблюдал за Осимхеном и в нынешнем сезоне остался под впечатлением от его выступлений. Томас был бы не против видеть нигерийского форварда в своей команде. «Бавария» изучит вероятность трансфера, но руководство пока смущает запрашиваемая сумма в 150 миллионов евро.

Осимхен в нынешнем сезоне забил 21 гол в Серии А и является лучшим бомбардиром турнира.