Плеттенберг: «Не думаю, что у Мане теперь есть будущее в «Баварии»

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг высказался насчёт конфликта между футболистами «Баварии» Садио Мане и Лероем Сане. Напомним, после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» сенегалец ударил своего партнёра по лицу в раздевалке.

«Для «Баварии» это неприемлемо. Это очевидно выйдет за рамки штрафа. С приглашением Тухеля клуб хотел исключить подобные инциденты. Такие вещи не должны происходить. Не думаю, что у Мане теперь есть будущее в «Баварии», – написал журналист в социальных сетях.

Напомним, Мане проводит свой дебютный сезон за «Баварию» после летнего перехода из «Ливерпуля».