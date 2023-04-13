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Плеттенберг: «Не думаю, что у Мане теперь есть будущее в «Баварии»

13 Апреля 2023 • 09:40 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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15.04 16:30

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг высказался насчёт конфликта между футболистами «Баварии» Садио Мане и Лероем Сане. Напомним, после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» сенегалец ударил своего партнёра по лицу в раздевалке.

«Для «Баварии» это неприемлемо. Это очевидно выйдет за рамки штрафа. С приглашением Тухеля клуб хотел исключить подобные инциденты. Такие вещи не должны происходить. Не думаю, что у Мане теперь есть будущее в «Баварии», – написал журналист в социальных сетях.

Напомним, Мане проводит свой дебютный сезон за «Баварию» после летнего перехода из «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Флориан Плеттенберг
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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