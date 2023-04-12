Заха интересен четырём топ-клубам

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха интересен четырём европейским топ-клубам. Напомним, в конце сезона футболист станет свободным агентом, а это значит, что новой команде он достанется бесплатно.

По информации от журналиста Санти Ауны, за игроком следят такие клубы, как лондонский «Арсенал», французский «Монако», мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Сам футболист выразил желание выступать в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Заха провёл 30-летний Заха провёл 24 матча в Английской премьер-лиге, где отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.