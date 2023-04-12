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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Заха интересен четырём топ-клубам

12 Апреля 2023 • 15:08 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха интересен четырём европейским топ-клубам. Напомним, в конце сезона футболист станет свободным агентом, а это значит, что новой команде он достанется бесплатно.

По информации от журналиста Санти Ауны, за игроком следят такие клубы, как лондонский «Арсенал», французский «Монако», мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Сам футболист выразил желание выступать в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Заха провёл 30-летний Заха провёл 24 матча в Английской премьер-лиге, где отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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