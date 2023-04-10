Гравенберх: «Надеялся, что буду больше играть в «Баварии», но я справлюсь»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх высказался об игровом времени, которое он получает в мюнхенском клубе.

По словам 20-летнего нидерландца, он не жалеет о своём переходе в «Баварию» из «Аякса» прошлым летом, несмотря на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в Германии. Гравенберх отметил, что ранее ему никогда не приходилось быть запасным, так как он всегда считался большим талантом.

«Я надеялся, что буду больше играть в «Баварии». Мне грустно, но я справлюсь с этим.

Благодаря такому опыту вы становитесь только лучше. Я всё ещё очень молод и рад, что испытываю нечто подобное сейчас, а не позже», — цитирует Гравенберха Ajax Show Time.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 26 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.