Тухель: «Баварии» было важно провести сухой матч»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выездную победу своих подопечных над «Фрайбургом» в рамках Бундеслиги. Напомним, что на неделе мюхенцы потерпели от «Фрайбурга» поражение в рамках Кубка Германии.

«Мы знали, что нас ждёт трудная игра против сильного соперника, который 12 матчей дома не проигрывал. Рады, что победили, сухая победа нам была необходима», - цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Благодаря победе «Бавария» сохранила отрыв от своего прямого конкурента – дортмундской «Боруссии». Команды с первого и второго места разделяют два очка. Всего у лидера чемпионата Германии 58 баллов, у дортмундцев – 56. До конца Бундеслиги осталось семь туров.

«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»