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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Баварии» было важно провести сухой матч»

08 Апреля 2023 • 21:08 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выездную победу своих подопечных над «Фрайбургом» в рамках Бундеслиги. Напомним, что на неделе мюхенцы потерпели от «Фрайбурга» поражение в рамках Кубка Германии.

«Мы знали, что нас ждёт трудная игра против сильного соперника, который 12 матчей дома не проигрывал. Рады, что победили, сухая победа нам была необходима», - цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Благодаря победе «Бавария» сохранила отрыв от своего прямого конкурента – дортмундской «Боруссии». Команды с первого и второго места разделяют два очка. Всего у лидера чемпионата Германии 58 баллов, у дортмундцев – 56. До конца Бундеслиги осталось семь туров.

«Бавария» взяла реванш у «Фрайбурга»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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