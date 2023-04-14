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Тухель высказался о ситуации Гравенберха в «Баварии»

14 Апреля 2023 • 19:39 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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Через 20 ч. 5 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о ситуации полузащитника Райана Гравенберха.

Как известно, Гравенберх получает не так много игрового времени. Слухи связывают 20-летнего футболиста с «Ливерпулем».

«Я вижу качества Гравенберха на тренировках, он в порядке. Он полузащитник, который способен хорошо разворачиваться и вести мяч. Вопрос в терпении. Он должен бороться за место в составе», - сказал Тухель журналистам.

Всего за «Баварию» Райан Гравенберх провёл 26 официальных матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Райан Гравенберх
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