Чупо-Мотинг возобновил тренировки с «Баварией»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг возобновил тренировки с командой. Напомним, ранее камерунец пропустил последние два матча своей команды из-за травмы.

По информации от Sky Sport Germany, Чупо-Мотинг присутствовал на сегодняшней тренировке команды. Ранее Эрику пришлось пару дней потренироваться индивидуально, чтобы войти в тонус после перенесённой травмы.

Чупо-Мотинг в этом сезоне забил 10 голов в чемпионате Германии, а также отметился двумя голевыми передачами. Недавно нападающий продлил контракт с «Баварией» до конца следующего сезона. Эрик теперь зарабатывает в два раза больше, чем по предыдущему соглашению.