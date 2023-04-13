«Бавария» готова продать Мане летом

«Бавария» готова выслушать предложения по нападающему Садио Мане, когда откроется трансферное окно.

31-летний футболист, как принято считать, не показывает себя на прежнем уровне с момента переезда в Мюнхен из «Ливерпуля». Недавно сенегалец угодил в скандал, ударив своего одноклубника Лероя Сане. Вероятно, конфликт скоро будет исчерпан, однако пребывание форварда в клубе может завершиться уже летом. Согласно сведениям Bild, «Бавария» готова продать игрока, если получит приемлемые предложения. Сейчас мюнхенцы гораздо больше нуждаются в чистой «девятке», чем в исполнителе с характеристиками Мане.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Садио Мане в 45 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.