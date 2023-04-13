Гравенберх интересен трём топ-клубам АПЛ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх находится на радаре у трёх топ-клубов из Английской премьер-лиги. Журналист Санти Ауна в социальных сетях сообщает, что нидерландец интересен «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу», который сейчас лидирует в чемпионате.

По сведениям источника, Гравенберх не намерен проводить второй сезон, сидя на скамейке запасных. Напомним, в этой кампании Райан лишь однажды выходил в основном составе «Баварии» в Бундеслиге. Если руководство не даст игроку гарантий, нидерландец попросит клуб продать его ближайшим летом.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что Гравенберх является неприкасаемым игроком и не покинет команду в обозримом будущем.