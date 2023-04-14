После неудачи с Беллингемом «Ливерпуль» обратил внимание на Гравенберха

«Ливерпуль» нацелился на полузащитника мюнхенской «Баварии» Райана Гравенберха. Из-за того, что «красным» оказался не по карману хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, команда Юргена Клоппа решила переключить внимание на Гравенберха, который в данный момент не получает регулярную игровую практику в «Баварии».

Если Райану не гарантируют улучшение ситуации в следующем сезоне, нидерландец будет вынужден уйти грядущим летом. Тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу очень нравятся качества Гравенберха, поэтому мерсисайдцы, скорее всего, будут главными претендентами на хавбека.

Напомним, Райан всего однажды выходил в стартовом составе «Баварии» в этом розыгрыше Бундеслиги.