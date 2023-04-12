Забитцер: «Посмотрим, останусь ли я в «Манчестер Юнайтед» летом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер ещё не знает, где будет выступать в следующем сезоне. Напомним, австриец в настоящий момент защищает цвета «красных дьяволов» на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

«В «Манчестер Юнайтед» мне сразу дали понять, что моя аренда рассчитана лишь до конца сезона. Посмотрим, что произойдёт потом. Пока я тут, я хочу выложиться на максимум ради результата. Затем клуб оценит всю ситуацию», – цитирует Забитцера журналист Фабрицио Романо.

Забитцер в нынешнем сезоне отметился одной результативной передачей в восьми матчах Английской премьер-лиги за «Манчестер Юнайтед».