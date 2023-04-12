Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» объявил об уходе Камады официально

12 Апреля 2023 • 19:26 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия М
1 1.72 X 4.15 2 4.30
15.04 19:30

Франкфуртский «Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды японского полузащитника Даити Камады. 26-летний японец был игроком этот клуба Бундеслиги на протяжении шести лет – с лета 2017 года, однако в этот раз он решил не продлевать контракт с клубом и уйти в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету японца 13 голов в 38 играх за «орлов» во всех турнирах.

Круг претендентов на игрока действительно широк. По последним новостям, японцем интересуются испанские топ-клубы – «Барселона» и «Атлетико». Также СМИ связывали команду с переходом в более статусный немецкий клуб – дортмундскую «Боруссию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
20:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет подписать Беллингема в «Манчестер Юнайтед»
19:26 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» объявил об уходе Камады официально
17:22 · Германия. Бундеслига
Кан: «Видел всякое в футболе, не стану считать, что «Бавария» уже вылетела» 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «У нас есть плохой опыт ответных матчей в Лиге чемпионов, нам нужно быть готовыми» 1
15:08 · Англия. Премьер-лига
Заха интересен четырём топ-клубам
14:34 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о ошибке Упамекано: «Такое случается в футболе»
12:43 · Германия. Бундеслига
Горецка: «У нас мало шансов в ответной игре, но мы постараемся сделать всё возможное»
12:29 · Германия. Бундеслига
«Реал» - фаворит на трансфер Беллингема
12:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп приложил руку к отказу «Ливерпуля» от Беллингема
11:45 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Будет сложно сохранить позитивный настрой перед ответной игрой»
10:58 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Упамекано ещё молод, он сделает выводы из своей ошибки»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити» 1
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил ценник на Балогуна
10:33 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Упамекано сейчас очень горько, но он не зря играет за «Баварию»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Посмотрим, останусь ли я в «Манчестер Юнайтед» летом»
Все новости
Рекомендуем