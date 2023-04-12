Франкфуртский «Айнтрахт» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды японского полузащитника Даити Камады. 26-летний японец был игроком этот клуба Бундеслиги на протяжении шести лет – с лета 2017 года, однако в этот раз он решил не продлевать контракт с клубом и уйти в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету японца 13 голов в 38 играх за «орлов» во всех турнирах.

Круг претендентов на игрока действительно широк. По последним новостям, японцем интересуются испанские топ-клубы – «Барселона» и «Атлетико». Также СМИ связывали команду с переходом в более статусный немецкий клуб – дортмундскую «Боруссию».