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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих: «Упамекано сейчас очень горько, но он не зря играет за «Баварию»

12 Апреля 2023 • 10:33 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал вчерашнюю ошибку защитника Дайо Упамекано в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, ошибка француза привела ко второму голу в ворота мюнхенцев. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0 на домашнем стадионе.

«Упамекано сейчас очень горько, но он не зря играет за «Баварию». Дайо обладает отличными качествами. Мы верим в него», – сказал Киммих на пресс-конференции.

Упамекано проводит свой второй сезон за «Баварию» после перехода из «РБ Лейпцига». Защитник был основным в сборной Франции на последнем чемпионате мира, где команда Дидье Дешама дошла до финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Дайо Упамекано Йозуа Киммих
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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