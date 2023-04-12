Киммих: «Упамекано сейчас очень горько, но он не зря играет за «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал вчерашнюю ошибку защитника Дайо Упамекано в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, ошибка француза привела ко второму голу в ворота мюнхенцев. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0 на домашнем стадионе.

«Упамекано сейчас очень горько, но он не зря играет за «Баварию». Дайо обладает отличными качествами. Мы верим в него», – сказал Киммих на пресс-конференции.

Упамекано проводит свой второй сезон за «Баварию» после перехода из «РБ Лейпцига». Защитник был основным в сборной Франции на последнем чемпионате мира, где команда Дидье Дешама дошла до финала.