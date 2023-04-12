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Забитцер: «Я высокого мнения о Тухеле как о тренере»

12 Апреля 2023 • 09:36 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, права на которого принадлежат «Баварии», высказался о главном тренере мюнхенской команды Томасе Тухеле.

Напомним, вчера, 11 апреля, «Бавария» уступила «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Тухель возглавил мюнхенцев 25 марта, сменив на этом посту Юлиана Нагельсманна. Ранее немецкий специалист работал в «Челси», «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».  

«Я ещё не общался с Тухелем, но я высокого мнения о нём как о тренере. Он чрезвычайно дотошен и весь день думает о своём плане игры и содержании тренировок. Кроме того, он играет в привлекательный футбол», — приводит слова Забитцера Bayern & Germany.  

Ответная игра между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Германии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель Марсель Забитцер
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