Осимхен не против перейти в «Баварию»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не против продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нигерийский форвард готов присоединиться к команде Томаса Тухеля.

Источник при этом добавляет, что Виктор очень нравится руководству «Баварии». Тем не менее, летом всё будет зависеть от запрашиваемой цены трансфера и желания главного тренера Томаса Тухеля. «Бавария» готова выделить на сделку 100 миллионов евро, но «Наполи» может запросить гораздо больше.

Осимхен в данный момент залечивает мышечную травму, из-за чего пропустит завтрашний четвертьфинал Лиги чемпионов с «Миланом». В этом сезоне на счету нигерийца 25 голов во всех турнирах.