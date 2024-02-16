​Гвардиола высказался о состоянии Грилиша и Бернарду Силвы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Думаю, Грилиш не будет готов к завтрашнему матчу. Состояние Бернарду Силвы мы оценим на сегодняшней тренировке. Ковачич снова тренируется, Серхио Гомес – тоже. В остальном посмотрим», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 17 февраля, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Челси». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.