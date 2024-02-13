Владельцы «Челси» опасаются, что продажа Галлахера может испортить их репутацию

Владельцы лондонского «Челси» с опасением смотрят на потенциальную продажу полузащитника Конора Галлахера. По информации от журналиста Низара Кинселлы, в руководстве считают, что уход воспитанника может нанести урон репутации владельцев.

У Галлахера остаётся полтора года по контракту с «Челси». Полузащитник не хочет подписывать контракт на условиях руководства. По этой причине владельцы хотят продать футболиста ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Вчера Галлахер оформил дубль в ворота «Кристал Пэлас» и принёс «Челси» победу (3:1) в рамках Премьер-лиги.