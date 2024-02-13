Чех назвал двух лучших тренеров в своей карьере, Венгера в списке не оказалось

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех назвал имена двух лучших тренеров в своей карьере. Выбор чешского вратаря остановился на Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Под руководством обоих специалистов Чех выступал в составе «Челси» и выигрывал Английскую премьер-лигу.

«Два лучших тренера в моей карьере? Жозе Моуринью и Карло Анчелотти», – признался бывший голкипер в беседе с изданием Sky Sports.

Напомним, Петр ранее занимал пост технического директора «Челси», но в 2022 году покинул клуб после смены владельцев. Ранее Чех не стал скрывать, что скучает по своей работе на «Стэмфорд Бридж».