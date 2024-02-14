Конте назвал лучшего тренера мира

Бывший главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

- Он лучший тренер в мире. Тяжело играть против его команд. Когда лучший тренер мира приходит в клуб, где его поддерживают и вкладываются в покупку сильных игроков, чтобы оставаться на вершине, конкурировать на таком уровне сложно, - цитирует Конте The Telegraph.

Гвардиола был назначен главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. До этого он работал в «Барселоне» и «Баварии».

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка.