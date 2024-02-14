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Конте назвал лучшего тренера мира

14 Февраля 2024 • 19:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Бывший главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

- Он лучший тренер в мире. Тяжело играть против его команд. Когда лучший тренер мира приходит в клуб, где его поддерживают и вкладываются в покупку сильных игроков, чтобы оставаться на вершине, конкурировать на таком уровне сложно, - цитирует Конте The Telegraph.

Гвардиола был назначен главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. До этого он работал в «Барселоне» и «Баварии».

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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