Филлипс – об уходе из «Манчестер Сити»: «Я хотел перейти в клуб, в котором был бы желанным»

Полузащитник «Вест Хэма» Кэлвин Филлипс рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити» в январе. Напомним, 28-летний англичанин до сих пор принадлежит «горожанам», а за «молотобойцев» выступает на правах аренды до конца сезона.

«Я понимал, что не буду получать игровую практику в «Манчестер Сити». Я хотел перейти в клуб, в котором был бы желанным. Не хочу сказать, что «Манчестер Сити» не хотел меня. Скорее, дело в тренере. У меня было желание играть под руководством человека, который мне доверяет», – цитирует Филлипса журналист Фабрицио Романо.

Филлипс успел провести два матча за «Вест Хэм» после январского трансфера.