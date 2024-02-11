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Филлипс – об уходе из «Манчестер Сити»: «Я хотел перейти в клуб, в котором был бы желанным»

11 Февраля 2024 • 15:39 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
1 6.60 X 4.50 2 1.50
Через 0 ч. 25 мин.

Полузащитник «Вест Хэма» Кэлвин Филлипс рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити» в январе. Напомним, 28-летний англичанин до сих пор принадлежит «горожанам», а за «молотобойцев» выступает на правах аренды до конца сезона.

«Я понимал, что не буду получать игровую практику в «Манчестер Сити». Я хотел перейти в клуб, в котором был бы желанным. Не хочу сказать, что «Манчестер Сити» не хотел меня. Скорее, дело в тренере. У меня было желание играть под руководством человека, который мне доверяет», – цитирует Филлипса журналист Фабрицио Романо.

Филлипс успел провести два матча за «Вест Хэм» после январского трансфера.

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