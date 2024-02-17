«Барселона» и три топ-клуба АПЛ готовы побороться за Шешко

Список претендентов на форварда «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко продолжает пополняться.

С лета в силу вступит пункт отступных, который позволит желающим приобрести перспективного словенца за 50 млн евро. Как информирует Goal, «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере 20-летнего игрока. Скауты топ-клубов активно следят за успехами нападающего и считают, что его ждёт яркое будущее.

Беньямин Шешко отметился десятью забитыми мячами в 28 матчах за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. Контракт футболиста с «красными быками» рассчитан до середины 2028 года.