Диаш: «В какой-то момент я подумал, что Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признался, что вполне допускал уход Бернарду Силвы в другой клуб.

Летом прошлого года португальский полузащитник был связан с возможным переходом в клуб из Саудовской Аравии, также интерес к звёздному футболисту приписывался «ПСЖ» и «Барселоне». В августе хавбек заключил новый контракт с «горожанами», рассчитанный до 2026 года.

«В какой-то момент прошлым летом я подумал, что Бернарду может уйти. Но я всегда говорю ему, что каждое лето мы смотрим сериал под названием «Бернарду никуда не денется», – цитирует The National Sport Рубена Диаша.