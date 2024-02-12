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Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»

12 Февраля 2024 • 00:32 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» и «Ливерпуля» в чемпионской гонке.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги с 54 очками после 24 матчей, однако «Манчестер Сити», набравший на два балла меньше, имеет один матч в запасе. «Арсенал» – третий с 52 очками после 24 игр.

«Думаю, ближе всех к «Манчестер Сити» сейчас «Арсенал». Да, «Ливерпуль» занимает первое место прямо сейчас, у команды отличный тренер, однако, наблюдая за «Арсеналом», я вижу, что они лучше «Ливерпуля», – заявил телеэксперт Sky Sports.

Напомним, что в текущем туре «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» (6:0), в то время как «Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» (3:1), а «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона» (2:0).

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