Лэмпард: «В «Манчестер Сити» я чувствовал себя очень комфортно»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от игры за команду. Напомним, англичанин выступал за «горожан» в сезоне-2014/15.

«В «Манчестер Сити» я чувствовал себя очень комфортно. Всё благодаря тёплой атмосфере внутри клуба. Моё главное ощущение по отношению к «Манчестер Сити» – это теплота, которая исходила от персонала и болельщиков. Я считаю, что это отличный клуб. Там создана прекрасная среда для игры в футбол», – цитирует Лэмпарда официальный сайт «Манчестер Сити».

Свои лучшие годы футбольной карьеры Фрэнк провёл в составе «Челси», где выиграл почти все возможные трофеи и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив свыше 200 голов.