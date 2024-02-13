Энцо Фернандес рассказал, при каком условии покинет «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, при каком условии покинет лондонскую команду. Напомним, ранее аргентинского полузащитника связывали с уходом из «Стэмфорд Бридж».

«Я не собираюсь покидать «Челси». Я хочу остаться здесь вместе со своими партнёрами и тренерским штабом. Я покину клуб только в том случае, если руководство решит меня продать», – сказал Фернандес в интервью после матча с «Кристал Пэлас».

Фернандес в январе 2021 года перебрался в «Челси» за 121 миллион евро из лиссабонской «Бенфики». В этом розыгрыше Английской премьер-лиги аргентинский хавбек отметился тремя забитыми голами.