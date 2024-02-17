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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» боится проиграть гонку за Осимхеном «ПСЖ», лондонцы переключились на других форвардов

17 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
1 4.60 X 4.50 2 1.67
Через 2 ч. 34 мин.

Лондонский «Челси» в последнее время начал опасаться, что проиграет гонку за нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном французскому «ПСЖ», который хочет пригласить нигерийца на замену Килиану Мбаппе. По информации от Standard, «Челси» уже переключился на двух других нападающих.

«Синие» нашли варианты в Английской премьер-лиге. Лондонцам нравится нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон и форвард «Брентфорда» Айвен Тони. Ранее сообщалось, что оба игрока будут стоить на трансферном рынке свыше 80 миллионов евро.

27-летний Тони в этом розыгрыше АПЛ забил 3 гола в 4 матчах, а 19-летний Фергюсон отметился 6 мячами в 22 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Наполи Брайтон Брентфорд Виктор Осимхен айвен тони Эван Фергюсон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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