Кэхилл: «Игрокам вроде Колвилла проще проявлять себя в командах, которые процветают»

Бывший капитан «Челси» Гари Кэхилл оценил шансы центрального защитника Леви Колвилла попасть в состав сборной Англии на чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом в Германии.

«Колвилл определённо будет пытаться вернуться в сборную Англии. Ему сейчас нелегко, ведь подобным игрокам гораздо легче проявлять себя в процветающих командах. Леви обладает многими качествами, которые могут помочь ему вернуться в сборную. Для него важно показывать стабильно высокий уровень, но это сложно делать, если учитывать, в каком состоянии сейчас находится «Челси», – цитирует Кэхилла журналист Саймон Филлипс.