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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола эмоционально отреагировал на пропущенный гол «Манчестер Сити»

17 Февраля 2024 • 21:42 Комментировать
Манчестер Сити
0:1
Челси
1 1.35 X 5.60 2 8.00
2-й тайм

В субботу вечером в Английской премьер-лиге играют «Манчестер Сити» и «Челси». В концовке первого тайма гости из Лондона открыли счёт – автором гола стал нападающий Рахим Стерлинг. Бывший игрок «горожан» точным ударом из пределов штрафной завершил атаку своей команды.

Стоит сказать, что рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень эмоционально отреагировал на пропущенный гол своей команды. Испанец активно жестикулировал, будто бы не понимая, как его подопечные позволили «Челси» провести эту результативную атаку.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Челси» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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