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«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на летнее окно - 2024 слухи

12 Февраля 2024 • 19:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Стало известно, кого «Манчестер Сити» хочет заполучить в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Экрема Конура, «горожане» рассчитывают заполучить полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Руководство «Сити» обозначило 26-летнего футболиста как приоритетную трансферную цель.

Пакета мог перейти в «Манчестер Сити» прошлым летом, но клуб в итоге отказался платить за бразильца 100 миллионов евро.

Пакета провел в нынешнем сезоне 27 матчей, забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 млн евро.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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