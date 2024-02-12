Стало известно, кого «Манчестер Сити» хочет заполучить в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Экрема Конура, «горожане» рассчитывают заполучить полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Руководство «Сити» обозначило 26-летнего футболиста как приоритетную трансферную цель.

Пакета мог перейти в «Манчестер Сити» прошлым летом, но клуб в итоге отказался платить за бразильца 100 миллионов евро.

Пакета провел в нынешнем сезоне 27 матчей, забил пять голов и сделал шесть голевых передач. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 млн евро.