Фоден: Думаю, что сейчас играю в свой лучший футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился комментарием о своей форме в текущем сезоне.

— Сейчас я нахожусь в хорошей форме, регулярно забиваю голы и помогаю своей команде. Я не хочу останавливаться, хочу продолжать. Думаю, на данный момент я играю в свой лучший футбол, — цитирует Фодена Belfast Telegraph.

В сезоне-2023/24 Фоден появился на поле в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и стал автором десяти голевых передач.

17 февраля «Манчестер Сити» примет на своем поле «Челси» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.