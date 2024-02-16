Почеттино рассказал, почему «Челси» вернул Казадеи из аренды

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил решение отозвать полузащитника Чезаре Казадеи из аренды в «Лестере».

21-летний игрок провёл в составе «лис» первую половину сезона, отметившись тремя голами и двумя ассистами в 25 матчах команды. В январе лондонцы решили досрочно вернуть итальянца в свои ряды.

«Это было трудное решение, поскольку мы не хотели останавливать процесс его развития. Однако, учитывая травмы Ромео Лавии и Лесли Угочукву, мы нуждались в ещё одном полузащитнике. В нашем распоряжении были только Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо и Конор Галлахер. Мы приняли это решение совместно с Чезаре», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.