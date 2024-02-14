Почеттино пытается убедить руководство подписать с Галлахером новый контракт

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пытается убедить руководство клуба продлить контракт с полузащитником Конором Галлахером. Как сообщает журналист Сэми Мокбел, аргентинец перечислил владельцам преимущества подписания нового договора с англичанином.

Контракт Галлахера с «пенсионерами» истекает через полтора года, в услугах футболиста заинтересован другой лондонский клуб – «Тоттенхэм». Почеттино постоянно твердил о том, что Конор является важным игроком для его команды, но руководство пока не слушает аргентинского специалиста.

Галлахер имеет на счету два гола и четыре результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.