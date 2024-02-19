Гвардиола: «Я не знаю, что мы делали бы без Родри»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил вклад полузащитника Родри в успехи команды.

«Горожане» уже более года не проигрывают в официальных матчах, когда испанский хавбек появляется на поле. Серия могла завершиться в субботнем поединке с «Челси», но этого не допустил сам Родри: именно он забил на 83-й минуте, принеся своей команде ничью (1:1).

«Родри способен на всё. Это было невероятное подписание. Сейчас трудно представить, что мы делали бы, если бы в своё время не купили этого игрока.

Опорники не получают того внимания, что нападающие, но это нормально – такова роль. Задача такого футболиста – играть на команду», – цитирует City Xtra Гвардиолу.