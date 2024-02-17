​«Манчестер Сити» и «Челси» огласили составы на очную битву в АПЛ

В субботу вечером футбольная Англия (и не только) будет следить за матчем Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Родри, де Брёйне, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино, в свою очередь, выпустил на поле следующих футболистов: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.