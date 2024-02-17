Гвардиола: «Палмер представляет серьёзную угрозу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил успехи Коула Палмера в «Челси».

Воспитанник «горожан» пополнил ряды «синих» минувшим летом. 21-летний полузащитник быстро пробился в стартовый состав лондонцев, став одной из ключевых фигур в команде Маурисио Почеттино.

«Мы всегда хотим, чтобы наши молодые игроки оставались, но это нормальная ситуация. Коул хотел чаще играть, я это понимаю. Мы знаем о его качествах. Его влияние [в «Челси»] огромно – дело не только в голах и передачах, он представляет очень серьёзную угрозу.

Если бы Палмер получал практику здесь, как в своё время Фил Фоден, он остался бы в «Манчестер Сити». Я не предоставил ему минуты, и это моя ответственность. У нас были Бернарду [Силва], Фил, Рияд [Марез], и тогда я выбирал их», – цитирует City Xtra Гвардиолу.