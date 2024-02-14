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Энцо Фернандес: «Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем два трофея»

14 Февраля 2024 • 12:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес выразил надежду, что его команда в этом сезоне выиграет два трофея. Напомним, скоро «синим» предстоит сыграть в финале Кубка лиги с «Ливерпулем». Также команда Маурисио Почеттино участвует в Кубке Англии, где в конце февраля состоится поединок ⅛ финала против «Лидса».

«До конца сезона предстоит сыграть ещё много матчей. Все игроки и тренерский штаб проделывают тяжёлую работу каждый день. Мы движемся вперёд и делаем всё возможное. Надеюсь, что сможем выиграть два трофея в этом сезоне. Именно на это мы и нацелены», – цитирует Фернандеса официальный сайт «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес

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