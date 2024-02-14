Гвардиола: «Де Брёйне становится всё лучше, как хорошее вино»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике Кевине де Брёйне, который набрал хорошую травму после длительного отсутствия из-за травмы.

«Де Брёйне становится всё лучше, как хорошее вино. Возможно, я бы назвал его «Брунелло ди Монтальчино» или «Сассикайей». Он вернулся в строй очень свежим. Это касается не только его тела, но и разума. Кевин является особенным», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, де Брёйне в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним голом и четырьмя ассистами в пяти матчах. Вчера Кевин забил мяч и отдал ассист в матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов, чем помог «Манчестер Сити» одержать победу 3:1.