​Почеттино: «Нам нужно быть храбрыми и заставить «Манчестер Сити» обороняться»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

«Нам предстоит встретиться с очень хорошей командой. Но нам нужно быть храбрыми и заставить «Манчестер Сити» обороняться. Эта команда способна доминировать, поэтому нужно прилагать усилия и быть едиными. Самое главное – поехать туда и бросить им вызов.

Конечно, «Манчестер Сити» - одна из лучших команд, они вошли в историю Англии. У нас бывают взлёты и падения, нужно стараться побеждать. В этом сезоне один из лучших наших матчей был как раз против «Манчестер Сити» [ничья 4:4 в первом круге]», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» стартует 17 февраля в 20:30 по московскому времени.