Азар признался, что не перешёл бы в «Челси», если бы клуб не выиграл Лигу чемпионов в 2012 году

Бывший бельгийский футболист Эден Азар признал, что мог не перейти в «Челси».

«Синие» приобрели игрока у «Лилля» летом 2012 года, вскоре после первого в своей истории триумфа в Лиге чемпионов. Недавно сам Азар заявил, что не собирался переходить в «Челси». Интерес к восходящей на тот момент звезде также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Я был далёк от перехода в «Челси» [до победы команды в финале Лиги чемпионов]. Вот почему я благодарю Дидье Дрогба», – заявил экс-вингер в подкасте Джона Оби Микеля.

Напомним, что финал ЛЧ-2011/12 завершился победой «Челси» над «Баварией» в серии пенальти. Лондонцы ушли от поражения в основное время благодаря голу Дрогба на 88-й минуте.