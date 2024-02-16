Жоржиньо назвал топ-5 лучших игроков АПЛ, в списке оказался футболист «Челси»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо составил топ-5 лучших футболистов Английской премьер-лиги. В список футболиста вошли Мохамед Салах, Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн, Букайо Сака и капитан «Челси» Рис Джеймс.

«Я бы включил в свой список Риса Джеймса. Лучше ли он Трента? Думаю, что да. Если бы я выбирал между ними игрока для своей команды, я бы однозначно выбрал Риса, хотя Трент тоже является отличным футболистом», – сказал Жоржиньо в беседе с JD Football.

Напомним, Джеймс в настоящий момент восстанавливается после операции на колене. Жоржиньо ранее выступал с Рисом за «Челси» и выигрывал в составе этого клуба Лигу чемпионов.