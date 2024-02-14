Доку признался, что учился дриблингу у Месси и Роналдиньо

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал, как оттачивал навык дриблинга.

«Мне очень нравились Месси и Роналдиньо, также я следил за многими другими дриблёрами. В детстве я часто смотрел видео с ними, потом старался придумать что-то своё, играя на улице. Дриблинг приносит мне радость.

Я обвожу не просто ради обводки – делая это, я чувствую, что это правильно. Иногда мне приходится работать над этим, но я всегда стараюсь найти правильное решение после успешной обводки», – приводит журналист Джо Брэй слова бельгийца, перешедшего в «Манчестер Сити» прошлым летом из французского «Ренна».