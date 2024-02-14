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Доку признался, что учился дриблингу у Месси и Роналдиньо

14 Февраля 2024 • 22:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал, как оттачивал навык дриблинга.

«Мне очень нравились Месси и Роналдиньо, также я следил за многими другими дриблёрами. В детстве я часто смотрел видео с ними, потом старался придумать что-то своё, играя на улице. Дриблинг приносит мне радость.

Я обвожу не просто ради обводки – делая это, я чувствую, что это правильно. Иногда мне приходится работать над этим, но я всегда стараюсь найти правильное решение после успешной обводки», – приводит журналист Джо Брэй слова бельгийца, перешедшего в «Манчестер Сити» прошлым летом из французского «Ренна».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси Манчестер Сити Жереми Доку ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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