Почеттино рассказал, кто точно не сыграет против «Манчестер Сити»

В грядущую субботу, 17 февраля лондонский «Челси» будет в гостях играть против «Манчестер Сити». Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино назвал игроков, которые не смогут помочь его команде в предстоящей встрече. Одна потеря затрагивает линию обороны лондонского клуба, а вторая - полузащиты.

«Небольшую травму получил Тьяго Силва, пару дней назад Кэрни Чуквуэмека вывихнул голеностоп – его тоже не будет», - рассказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что «Челси» занимает 10-е место турнирной таблицы АПЛ с 34 баллами. В первом круге на «Стэмфорд Бридж» «Челси» и «Сити» поделили очки, сыграв в фееричную ничью – 4:4.