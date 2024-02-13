Галлахер: «Ради Почеттино я готов играть на любой позиции»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер заявил о том, что готов сыграть на любой позиции ради главного тренера Маурисио Почеттино. Напомним, англичанин вчера оформил дубль в ворота своего бывшего клуба «Кристал Пэлас» и принёс «Челси» победу со счётом 3:1.

«В этом сезоне я действовал на многих позициях. Я очень счастлив и готов сыграть ради Почеттино в любом амплуа. В этом плане для меня нет никаких проблем. В перерыве тренер сказал нам оставаться спокойными, мы это и сделали», – цитирует Галлахера журналист Фабрицио Романо.

У Конора через полтора года истекает контракт с «Челси», Почеттино хочет сохранить игрока.