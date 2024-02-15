Кэхилл: «Палмер играет очень уверенно, даже когда остальная команда действует уровнем ниже»

Бывший капитан «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал выступления полузащитника Коула Палмера в этом сезоне. Напомним, англичанин перешёл в команду Маурисио Почеттино в конце летнего трансферного окна из «Манчестер Сити».

«Палмер играет очень уверенно, даже когда остальная команда действует уровнем ниже. Это просто фантастика. У него есть достаточно смелости для того, чтобы в таком молодом возрасте получать мяч в опасных зонах и проявлять себя. Я считаю его невероятным талантом», – цитирует Кэхилла журналист Саймон Филлипс.

Палмер в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 10 голами и 6 ассистами.