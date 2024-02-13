Палмер: «Почеттино верит в нас»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал об отношении главного тренера Маурисио Почеттино к своим игрокам. Напомним, аргентинца в последнее время часто связывали с увольнением.

«Тренер помогает нам каждый день. Он поддерживает нас, выражает доверие и объединяет. Маурисио был очень добр ко мне с первого моего дня в клубе. Почеттино верит в нас, а мы верим в самих себя. Когда что-то идёт не так, вокруг ходит много разговоров. Мы должны блокировать такие вещи и двигаться дальше», – цитирует Палмера журналист Саймон Филлипс.

Коул в этом розыгрыше АПЛ записал на свой актив 10 забитых мячей и 6 результативных передач.