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Палмер: «Почеттино верит в нас»

13 Февраля 2024 • 15:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал об отношении главного тренера Маурисио Почеттино к своим игрокам. Напомним, аргентинца в последнее время часто связывали с увольнением.

«Тренер помогает нам каждый день. Он поддерживает нас, выражает доверие и объединяет. Маурисио был очень добр ко мне с первого моего дня в клубе. Почеттино верит в нас, а мы верим в самих себя. Когда что-то идёт не так, вокруг ходит много разговоров. Мы должны блокировать такие вещи и двигаться дальше», – цитирует Палмера журналист Саймон Филлипс.

Коул в этом розыгрыше АПЛ записал на свой актив 10 забитых мячей и 6 результативных передач.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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