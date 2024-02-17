Стоунс оценил уровень «Челси»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс побеседовал с прессой в преддверии матча против «Челси».

«Горожане» примут в родных стенах лондонцев в субботнем поединке Премьер-лиги. Перед началом встречи коллектив Хосепа Гвардиолы располагается на втором месте в турнирной таблице с 52 очками, в то время как «Челси» занимает десятую строчку, имея на своём счету 34 балла.

«Сезон складывается для «Челси» непросто, но мы знаем, какими качествами обладает эта команда. У них отличный тренер. Мы уважаем их, как и любого другого соперника, стараемся хорошо подготовиться и попробуем реализовать наш план на игру. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал в интервью официальному сайту «Манчестер Сити» Стоунс.