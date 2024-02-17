Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стоунс оценил уровень «Челси»

17 Февраля 2024 • 02:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1 1.35 X 5.60 2 8.00
Через 16 ч. 49 мин.

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс побеседовал с прессой в преддверии матча против «Челси».

«Горожане» примут в родных стенах лондонцев в субботнем поединке Премьер-лиги. Перед началом встречи коллектив Хосепа Гвардиолы располагается на втором месте в турнирной таблице с 52 очками, в то время как «Челси» занимает десятую строчку, имея на своём счету 34 балла.

«Сезон складывается для «Челси» непросто, но мы знаем, какими качествами обладает эта команда. У них отличный тренер. Мы уважаем их, как и любого другого соперника, стараемся хорошо подготовиться и попробуем реализовать наш план на игру. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал в интервью официальному сайту «Манчестер Сити» Стоунс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Джон Стоунс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Февраля
02:35
«Барселона» и три топ-клуба АПЛ готовы побороться за Шешко
02:20
Стоунс оценил уровень «Челси»
02:18
Манчестер Сити - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:11
Гвардиола: «Стерлинг был невероятно важен для «Манчестер Сити»
00:58
Азар признался, что не перешёл бы в «Челси», если бы клуб не выиграл Лигу чемпионов в 2012 году
16 Февраля
23:05
Почеттино: «Когда мы подписали Палмера, мне сказали, что он похож на бразильца или аргентинца»
21:59
Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»
21:16
Почеттино рассказал, почему «Челси» вернул Казадеи из аренды
20:31
Булыкин назвал россиянина, который нужен «Челси» для завоевания трофеев
20:11
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Челси АПЛ — 17 февраля 2024
19:29
​Гвардиола похвалил «Челси»
19:18
​Почеттино: «Нам нужно быть храбрыми и заставить «Манчестер Сити» обороняться»
19:09
Почеттино рассказал, кто точно не сыграет против «Манчестер Сити»
16:33
​Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
15:58
​Гвардиола высказался о состоянии Грилиша и Бернарду Силвы
15:55
Прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Челси АПЛ — 17 февраля 2024
12:22
Жоржиньо назвал топ-5 лучших игроков АПЛ, в списке оказался футболист «Челси»
15 Февраля
20:16
Фоден: Думаю, что сейчас играю в свой лучший футбол
16:11
Лэмпард: «Перед трансфером в «Манчестер Сити» я не думал, что буду играть за другой клуб АПЛ»
16:02
Лэмпард: «В «Манчестер Сити» я чувствовал себя очень комфортно»
15:40
Судаков интересен двум грандам из АПЛ
15:34
Конте: «Азар – один из лучших игроков, которых я тренировал в своей карьере»
14:46
Кэхилл: «Игрокам вроде Колвилла проще проявлять себя в командах, которые процветают»
11:54
Кэхилл: «Палмер играет очень уверенно, даже когда остальная команда действует уровнем ниже»
14 Февраля
23:10
Диаш: «В какой-то момент я подумал, что Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»
22:10
Доку признался, что учился дриблингу у Месси и Роналдиньо
19:20
Конте назвал лучшего тренера мира 1
13:59
«ПСЖ» хочет приобрести Осимхена, но игрок намерен перебраться в АПЛ
12:39
Гвардиола: «Де Брёйне становится всё лучше, как хорошее вино»
12:29
Энцо Фернандес: «Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем два трофея»
12:11
Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Челси»
11:47
Почеттино пытается убедить руководство подписать с Галлахером новый контракт
13 Февраля
23:02
Бернарду Силва не исключает возможности перехода в клуб из Саудовской Аравии
16:42
«Тоттенхэм» готов летом купить полузащитника «Челси»
15:34
Палмер: «Почеттино верит в нас»
15:28
Палмер: «В последних двух матчах вы могли заметить, насколько игроки «Челси» были едины»
15:21
Палмер: «Я с нетерпением жду возвращения на «Этихад»
15:16
Владельцы «Челси» опасаются, что продажа Галлахера может испортить их репутацию 1
12:47
Галлахер: «Ради Почеттино я готов играть на любой позиции»
12:41
Почеттино прокомментировал игру Гюсто в этом сезоне
12:35
Чех признался, что именно он настоял на назначении Лэмпарда в «Челси» в 2019 году 1
12:29
Чех назвал двух лучших тренеров в своей карьере, Венгера в списке не оказалось
12:23
Энцо Фернандес рассказал, при каком условии покинет «Челси»
11:53
Романо: «Бавария» хотела арендовать Мудрика в январе, но «Челси» сразу ответил отказом
11:36
Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро
11:24
Галлахер — о матче с «Кристал Пэлас»: «Мы счастливы, что взяли три очка»
12 Февраля
19:00
«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на летнее окно - 2024
01:41
Гвардиола рассказал о важности де Брёйне и Холанна
00:32
Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»
11 Февраля
15:39
Филлипс – об уходе из «Манчестер Сити»: «Я хотел перейти в клуб, в котором был бы желанным»
14:25
«Брайтон» готов продать Митому, 3 топ-клуба АПЛ и «Барселона» поспорят за японца
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.10 1.57
Видео
17.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.85 3.70 2.23
Видео
17.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
1.80 3.80 4.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.45 4.80 6.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
7.40 5.00 1.36
Видео
17.02.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.35 2.60
Видео
17.02.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.39 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
02:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Палмер представляет серьёзную угрозу»
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и три топ-клуба АПЛ готовы побороться за Шешко слухи
02:20 · Англия. Премьер-лига
Стоунс оценил уровень «Челси»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Стерлинг был невероятно важен для «Манчестер Сити»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу объяснил секрет успеха Сона
01:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, что думает о Хаби Алонсо
00:58 · Англия. Премьер-лига
Азар признался, что не перешёл бы в «Челси», если бы клуб не выиграл Лигу чемпионов в 2012 году
00:37 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Мбаппе предпочёл «Реал» клубам АПЛ слухи
00:25 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «В начале сезона мы ставили более серьёзные задачи, чем попадание в четвёрку»
16 Февраля
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и два гранда Серии А поспорят за Зиркзее летом
23:05 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Когда мы подписали Палмера, мне сказали, что он похож на бразильца или аргентинца»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Баркли – второй в АПЛ по средней оценке за последние два месяца
22:35 · Англия. Премьер-лига
​В Норвегии выпустили мороженое «Холанн»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую травму получил Алиссон
21:59 · Англия. Премьер-лига
Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»
Все новости
Рекомендуем