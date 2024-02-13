Палмер: «В последних двух матчах вы могли заметить, насколько игроки «Челси» были едины»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал нынешнее положение своей команды, которая вчера вернулась на десятое место в Английской премьер-лиге.

«Челси» – это большой клуб. Мы много раз видели, как команда побеждает в престижных турнирах. Если мы не будем добывать результат, разумеется, на нас будет идти давление. Тем не менее, в последних двух матчах вы могли заметить, насколько единой была команда», – цитирует Палмера журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Палмер в нынешнем сезоне отметился 10 голами и 6 результативными передачами в Премьер-лиге. Вчера Коул отдал два ассиста в матче с «Кристал Пэлас».