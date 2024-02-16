​Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Нам просто нужно выигрывать свои матчи. Когда останется восемь или девять игр до конца, мы посмотрим, сколько команд будет участвовать в гонке. Неважно, будет их две, три или четыре – нам просто нужно делать свою работу», - сказал Гвардиола журналистам на пятничной пресс-конференции.

В настоящий момент Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему матчу Премьер-лиги против «Челси». Команды сыграют в субботу, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.