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​Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

16 Февраля 2024 • 16:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1 1.35 X 5.40 2 8.00
17.02 20:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Нам просто нужно выигрывать свои матчи. Когда останется восемь или девять игр до конца, мы посмотрим, сколько команд будет участвовать в гонке. Неважно, будет их две, три или четыре – нам просто нужно делать свою работу», - сказал Гвардиола журналистам на пятничной пресс-конференции.

В настоящий момент Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему матчу Премьер-лиги против «Челси». Команды сыграют в субботу, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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