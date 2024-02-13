Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро

13 Февраля 2024 • 11:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остаётся на радаре у других топ-клубов. По информации от Fichajes, португальский хавбек всё ещё интересен «ПСЖ», который попробует заполучить футболиста ближайшим летом.

Источник сообщает, что парижане готовы заплатить за Силву отступные в размере 60 миллионов евро. Напомним, при подписании нового контракта Бернарду сам настоял на включении отступных.

29-летний Бернарду в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Ранее португальский полузащитник также был интересен каталонской «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
11:24
Галлахер — о матче с «Кристал Пэлас»: «Мы счастливы, что взяли три очка»
12 Февраля
19:00
«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на летнее окно - 2024
01:41
Гвардиола рассказал о важности де Брёйне и Холанна
00:32
Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»
11 Февраля
15:39
Филлипс – об уходе из «Манчестер Сити»: «Я хотел перейти в клуб, в котором был бы желанным»
14:25
«Брайтон» готов продать Митому, 3 топ-клуба АПЛ и «Барселона» поспорят за японца
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
11:41 · Англия. Премьер-лига
Де Лигтом интересуется «Арсенал» слухи
11:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, что думает о Галлахере
11:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Галлахер — о матче с «Кристал Пэлас»: «Мы счастливы, что взяли три очка»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить португальца с ценником 70 миллионов евро
11:15 · Англия. Премьер-лига
Лаутаро Мартинес является главной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето 2 слухи
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал замену Салаху
11:00 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший азиатский футболист в истории
10:50 · Англия. Премьер-лига
Петр Чех признался, почему ушёл из «Челси»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Осталась всего одна команда АПЛ, которой не забивали ударом головой
10:34 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Холанн очень силён морально»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал победу «Челси»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил клубный рекорд
09:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сравнил Холанна с Роналду и Месси
Все новости
Рекомендуем