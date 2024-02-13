Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остаётся на радаре у других топ-клубов. По информации от Fichajes, португальский хавбек всё ещё интересен «ПСЖ», который попробует заполучить футболиста ближайшим летом.

Источник сообщает, что парижане готовы заплатить за Силву отступные в размере 60 миллионов евро. Напомним, при подписании нового контракта Бернарду сам настоял на включении отступных.

29-летний Бернарду в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Ранее португальский полузащитник также был интересен каталонской «Барселоне».