Конте: «Азар – один из лучших игроков, которых я тренировал в своей карьере»

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от работы с вингером Эденом Азаром, который относительно недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Азар – один из лучших игроков, которых я тренировал в своей карьере. Когда ты обладаешь большим талантом, ты должен работать больше остальных. Это очень важно, чтобы двигаться в правильном направлении», – сказал Конте в интервью изданию The Telegraph.

Напомним, под руководством Конте Азар в 2017 году выиграл Английскую премьер-лигу, а спустя один сезон поднял над головой Кубок Англии. Эден выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.